A eliminação do Fola e do F91 Dudelange (detentor do troféu) da Taça do Luxemburgo de futebol foram as maiores surpresas da terceira ronda da prova, apesar de o Dudelange ter sido pelo Niederkorn. A formação de Esch perdeu em casa frente ao Titus Pétange, enquanto o campeão foi derrotado nas grandes penalidades pelo Progrès Niederkorn.

Nos outros jogos, destaque ainda para a robusta vitória do Rumelange contra o Rosport (3-0), para a goleada do Differdange (9-0) no terreno do Norden, para o triunfo do Hamm Benfica em Wormeldange (2-0) e, entre equipas da Promoção de Honra, para a vitória do Wiltz sobre o Etzella (3-1) no dérbi do norte, após prolongamento e do Muhlenbach face ao Canach (3-2).

No outro duelo entre equipas da Liga BGL, a Jeunesse d0'Esch recebeu e venceu o Strassen por 2-1.



F91 Dudelange e Fola, finalistas da época passada, Rosport e Strassen são as equipas eliminadas do principal escalão do futebol luxemburguês.











