Euro2020. Ronaldo diz que ganhar o primeiro jogo é crucial e com público será "perfeito"

O internacional português Cristiano Ronaldo alertou hoje para a importância de ganhar o primeiro jogo no Euro2020 de futebol, no qual a equipa das 'quinas' vai defender o título, e considera que, com estádios cheios, o cenário é "perfeito".

"A equipa está bem, preparada e, por isso, o que mais desejo é entrar com o pé direito. Ganharmos o primeiro jogo é crucial nestas competições", disse o avançado dos italianos da Juventus, em conferência de remota, acrescentando que será "bonito" ter público nas bancadas do Puskás Arena, em Budapeste, na terça-feira.

Contar com a presença de 67.000 espetadores nas bancadas do palco do encontro, diante da anfitriã Hungria, é "perfeito" para a estreia dos lusos: "Todos os estádios deviam estar lotados, é bonito para o futebol, para os espetadores e lá para casa também. Adoro ver os estádios cheios e oxalá estivessem sempre assim".

Portugal não entra a vencer numa fase final de um Europeu desde 2008, mas o capitão da equipa das 'quinas' considera que esse dado "não quer dizer nada".

"Não quer dizer nada, na minha opinião. Se me disseram que amanhã [terça-feira] entramos a perder e ganhamos a competição no final, vou optar por essa opção. Sabemos que o plantel é jovem, mas isso não impede de pensar em grande, de ter horizontes grandes", observou.

Ronaldo rejeitou fazer comparações com a equipa que venceu o torneio em 2016, preferindo falar no "potencial enorme" dos lusos e, por outro lado, salientar que "quem tem longevidade no futebol são aqueles que se adaptam melhor".

"Vejo uma equipa com potencial enorme. Só no fim é que vamos ver se é melhor ou pior do que a de 2016. A nível pessoal, não sou o mesmo jogador que era. Vamo-nos adaptando, o jogo em si está diferente. Ficamos com mais capacidade, mais experiência e quem tem longevidade no futebol são aqueles que se adaptam melhor. A palavra é adaptação", argumentou.

A continuidade na Juventus foi um tema que Ronaldo não quis desenvolver, garantindo que o "que vier, será bom": "Já jogo a um alto nível há 18 anos. Acho que isso não me faz cócegas. Se eu tivesse 18 ou 19 anos acho que não dormia a pensar no meu futuro. O que vier, será bom. O importante agora é o foco na seleção. É o meu quinto Europeu, mas é como se fosse o primeiro", declarou.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), um encontro que será dirigido pelo turco Cuneyt Çakir.

Seguem-se os encontros com os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e com os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar. O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.

