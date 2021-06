Segundo a casa de apostas desportivas bwin, a equipa alemã é a mais forte candidata à vitória, devendo obter, no próximo sábado, contra a equipa portuguesa, a sua primeira vitória no Grupo F do Campeonato Europeu, depois da derrota com a França por 1-0.

Futebol

Euro2020. Apostadores acreditam em vitória da Alemanha sobre Portugal

A seleção alemã é favorita no jogo contra Portugal, do próximo sábado, 19 de junho, em Munique, na Alemanha. Pelo menos é essa a tendência entre a maioria dos apostadores.

Segundo a casa de apostas desportivas bwin, a equipa alemã é a mais forte candidata à vitória, devendo obter, depois de amanhã, contra a equipa portuguesa, a sua primeira vitória no Grupo F do Campeonato Europeu, depois da derrota com a França por 1-0.

Apesar da vitória da seleção das quinas por 3-0 contra a Hungria, a pressão que recai sobre a Alemanha para perseguir a vitória no jogo contra Portugal, parece jogar a favor dos alemães, segundo a casa de apostas.

Com base nos jogos disputados pelas duas equipas, a bwin considera que Portugal, por exemplo, "levou muito tempo a desgastar a Hungria", no jogo em Budapeste, fala em "sorte" no golo de Raphael Guerreiro e num penalti executado "clinicamente", elogiando o terceiro golo apontado pelo capitão português.

Cristiano Ronaldo tornou-se assim no melhor marcador da história dos europeus, com 11 golos marcados em fases finais do Campeonato Europeu, superando os 9 de Michel Platini.

Por isso, mesmo com as probabilidades a penderem para uma vitória da Alemanha, muitos apostadores acreditam que Ronaldo também poderá marcar, durante a partida.

No que se refere às probabilidades de apostas na seleção alemã, a casa de apostas analisa o desempenho com a França, uma disputa apertada, que acabou por ser decidida por um desaire dos alemães, com o autogolo de Mats Hummels, aos 20 minutos.

O jogo entre Portugal e a Alemanha está marcado para as 18h (hora do Luxemburgo), do próximo sábado.

