Futebol. Empresário luxemburguês Gerard Lopez compra SAD do Boavista

Henrique DE BURGO O empresário luxemburguês Gerard Lopez, comprou a SAD do Boavista Futebol Clube.

Segundo informação veiculada pelo Paperjam, o processo de compra foi finalmente consumado, depois de negociações que se arrastavam há algum tempo.

Reunidos recentemente em assembleia geral extraordinária, os acionistas aceitaram a transferência das ações da SAD do Boavista para o grupo empresarial do multimilionário luxemburguês, com 299 votos a favor e nove abstenções.

Gerard Lopez, que foi durante vários anos acionista maioritário da escuderia da Lotus na Fórmula 1, também é dono do clube francês Lille e dos belgas do Mouscron, e passa a partir de agora a controlar o clube português.

Segundo o presidente do Boavista, Vítor Murta, a chegada do investidor luxemburguês passa por trazer de volta um Boavista competitivo sem perder a identidade do clube.



