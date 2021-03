O técnico Paolo Amodio saiu recentemente do clube por mútuo acordo.

Futebol. Differdange volta às vitórias após saída de Paolo Amodio

Henrique DE BURGO

O Differdange voltou às vitórias na Liga BGL de futebol, depois dos maus resultados no reinício do campeonato, que ditaram a recente saída do treinador Paolo Amodio.

O técnico de 47 anos saiu após acordo mútuo com o clube que treinava desde 2019. Sob comando do técnico interino Philippe Caillet, a equipa do sul foi vencer este domingo ao terreno do Etzella Ettelbruck por 3-0. Os golos foram apontados por Andreas Buch (25'), Fadel Gobitaka (58') e Moïse Sakava (84'), o último de grande penalidade.

Na 18ª jornada da Liga BGL disputaram-se apenas quatro jogos este fim de semana, com destaque também para a vitória forasteira do Racing contra o Rosport, por 2-1.

Nos outros dois jogos, o Hostert empatou em casa por três bolas contra o Rodange e o Hamm Benfica foi goleado por 4-1 no terreno do Niederkorn.Os restantes quatro jogos estão agendados para 14 de abril.

O Fola lidera o campeonato com 42 pontos, mais três do que o F91 Dudelange e mais cinco que o Hesperange. No fundo da tabela, estão o Hamm Benfica e o Etzella, ambos com 11 pontos e mais um jogo.



