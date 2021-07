O jogador de origem portuguesa tinha contrato com o Sona Calcio, do quarto escalão do futebol italiano.

Futebol

Daniel da Mota vai jogar no Differdange

Henrique DE BURGO

O futebolista lusodescendente Daniel da Mota está de regresso ao futebol luxemburguês e assinou contrato com o Differdange. O anúncio foi feito na páginda do clube na rede social Facebook, que dá conta da transferência de Itália para o Luxemburgo.

Daniel da Mota tinha contrato com o Sona Calcio, do quarto escalão do futebol italiano, depois de ter sido afastado do Racing Luxemburgo no ano passado devido a um caso judicial.

O regresso do atacante de 35 anos ao Grão-Ducado surge depois de ter sido convocado pelo selecionador nacional, Luc Holtz, para os amigáveis contra a Noruega e a Escócia, no início de junho.

Daniel da Mota vai ser treinado pelo português Pedro Resende que trocou o Hamm Benfica pelo Differdange.



