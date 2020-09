Mais um internacional luxemburguês que ruma ao futebol português. O defesa Marvin Martins é o mais recente reforço do Casa Pia, anunciou hoje o clube na segunda Liga portuguesa de futebol.

Futebol. Casa Pia contrata Marvin Martins

Henrique DE BURGO

O lateral direito, de 25 anos, ex-jogador do Karpaty Lviv, da Ucrânia, tem também nacionalidade cabo-verdiana e representou a seleção do Luxemburgo em sete jogos, tendo marcado um golo.

A segunda Liga portuguesa vai contar ainda esta temporada com o internacional luxemburguês Eric Veiga (ex-sub-23 do Desportivo das Aves), que assinou contrato com o Vilafranquense.

Já na primeira Liga vão jogar os também internacionais luxemburgueses Tim Hall (ex-colega de Marvin Martins no Karpaty Lviv), no Gil Vicente, e Vincent Thill (ex-FC Metz), contratado pelo Nacional da Madeira.



