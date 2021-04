O líder, Fola de Esch, desloca-se este sábado ao terreno do 'lanterna vermelha' Hamm Benfica, com jogo marcado para 17h.

Futebol. Candidatos ao título F91 Dudelange e Hesperange em confronto

Henrique DE BURGO O líder, Fola de Esch, desloca-se este sábado ao terreno do 'lanterna vermelha' Hamm Benfica, com jogo marcado para 17h.

A 19ª jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana prolongado, com destaque para o embate entre dois dos três principais candidatos ao título.

O segundo classificado, F91 Dudelange, vai receber o Hesperange, que está um lugar abaixo na tabela. O jogo está marcado para as 19:30 do feriado de segunda-feira de Páscoa.

O líder, Fola de Esch, desloca-se este sábado ao terreno do 'lanterna vermelha' Hamm Benfica, com jogo marcado para 17h. Ainda no sábado, o Strassen vai receber a partir das 16h o Rosport.

Quanto aos outros jogos, todos marcados para segunda-feira, o Titus Pétange recebe o Niederkorn, o Racing joga em casa contra o Mondorf e o Etzella joga fora de portas com a Jeunesse. Por fim, o Differdange acolhe o Hostert e o Wiltz recebe o Rodange.

O Fola lidera o campeonato com 42 pontos, mais três do que o F91 Dudelange e mais cinco que o Hesperange. No fundo da tabela estão o Hamm Benfica e o Etzella, ambos com 11 pontos e mais um jogo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.