Futebol. Benfica organiza campus de férias no Luxemburgo

O ex-presidente do Sporting Bruno do Carvalho viu hoje confirmada a sua expulsão de sócio do clube, na Assembleia Geral que se realizou hoje no Pavilhão João Rocha, com 69,37% dos votos favoráveis à exclusão. O Conselho Fiscal e Disciplinar do clube decidiu ainda aplicar a mesma pena a Alexandre Godinho, enquanto que Carlos Vieira e Luís Gestas foram suspensos por 9 e 6 meses, respetivamente.