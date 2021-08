O Benfica qualificou-se hoje para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao empatar a zero em casa do PSV Eindhoven, em jogo da segunda mão do 'play-off'.

Futebol

Benfica empata em Eindhoven e apura-se para a fase de grupos da 'Champions'

Lusa O Benfica qualificou-se hoje para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao empatar a zero em casa do PSV Eindhoven, em jogo da segunda mão do 'play-off'.

A jogarem com menos um jogador desde os 32 minutos, por expulsão de Lucas Veríssimo, os 'encarnados' seguraram a vantagem de 2-1, conseguida há uma semana em Lisboa.



No sorteio da fase de grupos da 'Champions', na quinta-feira, vão estar três equipas portuguesas, com o Benfica a juntar-se ao campeão português Sporting e ao FC Porto.

