A SAD benfiquista destaca que o resultado foi obtido "num período de extraordinária complexidade, sujeito aos impactos da covid-19, para além da não participação na Liga dos Campeões e do forte investimento realizado no plantel de futebol".

Benfica apresenta resultado negativo de 17,4 milhões de euros

Lusa

A Benfica SAD apresentou hoje à CMVM os resultados do seu exercício de 2020/21, em que se destaca um resultado negativo de 17,4 milhões de euros, bem como o agravamento do passivo em mais de 53 milhões de euros.

As contas prestadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários incluem ainda um decréscimo de 32,8 % nos rendimentos operacionais, bem como a descida a nível de rendimentos com transações de direitos de atletas para 100 milhões, destacando-se aqui a transferência de Rúben Dias para o Manchester City.

