Os jogadores portugueses fizeram história ao marcar os golos que deram a vitória ao Luxemburgo.

Desporto 20

Futebol

As melhores imagens da estreia do novo Estádio do Luxemburgo

Jan MORAWSKI Os jogadores portugueses fizeram história ao marcar os golos que deram a vitória ao Luxemburgo.

A noite de ontem foi de futebol e de inauguração do novo Estádio do Luxemburgo, com a equipa nacional de futebol tinha a ganhar por 2-1.

Os primeiros golos no novo Estádio foram apontados por portugueses com dupla nacionalidade. Mica Pinto, 28 anos, a 'atuar' nos holandeses do Sparta Roterdão marcou aos 8 minutos e Gerson Rodrigues, 26 anos, emprestado esta época pelo Dínamo de Kiev ao Troyes, aos 28 minutos de jogo.

Embora com apenas dois mil espectadores tenham assistido nas eliminatórias do Campeonato do Mundo contra o Azerbaijão, a atmosfera estava lá.

A estreia bem sucedida dá uma ideia do que será o Estáio com a capacidade máxima. Aqui ficam as melhore imagens do embate de estreia.

20 Foto: Yann Hellers

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers Foto: Yann Hellers





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.