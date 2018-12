Stefan Guden, treinador nas camadas jovens do CS Fola, lidera há um ano o projeto 'FC Esch United' que estimula a integração de uma dezena de refugiados na Metrópole do Ferro através do futebol. O pavilhão desportivo da escola primária Delleheicht acolhe, às segundas-feiras, a sessão de treino que transforma durante hora e meia a vida de alguns migrantes residentes no Grão-Ducado.

Futebol ajuda integração de refugiados em Esch

Álvaro Cruz Stefan Guden, treinador nas camadas jovens do CS Fola, lidera há um ano o projeto 'FC Esch United' que estimula a integração de uma dezena de refugiados na Metrópole do Ferro através do futebol. O pavilhão desportivo da escola primária Delleheicht acolhe, às segundas-feiras, a sessão de treino que transforma durante hora e meia a vida de alguns migrantes residentes no Grão-Ducado.

Faz frio, mas os sorrisos não desaparecem dos lábios e os corações aquecem. A partir das 20h15, lá estão eles junto à porta do pavilhão da escola Delleheicht, ali bem perto do hospital de Esch-sur-Alzette, entusiasmados com o começo do treino. São cerca de uma dezena os refugiados que defrontam com regularidade a equipa de futsal do CS Fola que se disponibilizou para colaborar no projeto há cerca de seis meses e com a qual costumam medir forças.

“Hoje vou marcar três golos”, garante, antes do treino, o iraquiano Hassan Aljaberi que abraçou o projeto desde a sua criação. Stefan Guden, mentor do FC Esch United, acolhe-o com um abraço, sorri e desabafa: “É um momento especial para eles. Nesta hora e meia aproveitam para jogar, divertir-se e conviver. E todos percebemos bem a importância destes treinos na vida de cada um deles”, vinca o jovem estudante luxemburguês de Ciências Sociais da universidade de Trier, na Alemanha.

“Resolvi criar este projeto porque estou a escrever uma tese de mestrado sobre refugiados e imigração como trabalho final. Felizmente, tem sido uma experiência muito enriquecedora, não só para mim como para todos aqueles que têm participado ao longo destes 12 meses. No início, nunca pensei que tivesse este impacto, mas agora tornou-se familiar”, precisa.

“O desporto, e em particular o futebol, foi sempre um fator de união e integração entre povos e culturas. Jogo desde os meus cinco anos e, como é do conhecimento geral, a cidade de Esch tem acolhido muitos estrangeiros nas últimas décadas. Daí ter dado o nome de 'FC Esch United' ao projeto em torno do futebol porque engloba gente de vários países e continentes”, justifica.

Stefan revela que, neste primeiro ano, já passaram cerca de 30 refugiados pelos treinos, mas para muitos deles a regularidade é difícil de manter. No entanto, cerca de uma dezena mantêm-se fiéis desde o primeiro dia: “A grande maioria vive em lares da Caritas em Esch-sur-Alzette e em Mondercange. De vez enquando estão sujeitos a mudanças. Esta semana, por exemplo, vieram ao treino um afegão e um sudanês que se mostraram muito entusiasmados com a iniciativa, mas alguns são assíduos desde o início do projeto que, sem a ajuda do Serviço dos Desportos da edilidade de Esch, não seria possível”, garante.

“Outra das minhas grandes satisfações é verificar que alguns têm registado uma evolução significativa, sobretudo os que vêm sempre aos treinos. Costumava dar-lhes alguns exercícios específicos, mas cedo percebi que o que queriam mesmo era jogar. Então, preocupei-me mais em formar uma equipa a sério e as coisas têm corrido bem”, conta.

O taxista da Eritreia e o iraquiano que nunca falta

Aron Amine é um dos que mais se destacam pela refinada técnica e desenvoltura em campo. Tem 28 anos e nasceu na Eritreia, onde era taxista. Frequenta os treinos há cerca de sete meses e diz que jogar futebol é “sempre um momento especial”.

“No meu país jogava com os amigos, na rua e em alguns torneios, mas nunca o fiz a nível de clubes federados. Aqui, criei novas amizades através deste projeto com a ajuda do Stefan que além de nosso treinador ajuda como pode. É um amigo com quem podemos contar sempre”, enfatiza.

“Jogar às segundas-feiras com a nossa equipa é uma forma de descontrair e deixar de lado os problemas, ainda que por momentos, e sair da rotina. É importante termos uma identidade”, finaliza.

Hassan Aljaberi é iraquiano e um dos pioneiros do FC Esch United. Tem 48 anos e é o jogador mais velho da equipa. Está no Luxemburgo há cerca de dois anos e meio e nunca falta aos treinos.

“Sempre gostei de jogar futebol. Antes de abraçar este projeto jogava de vez em quando com um ou outro conhecido, mas não era nada organizado como agora”, diz Hassan, que em Badgdad desempenhou várias profissões, mas arranjava sempre tempo para jogar. “Aos fins de semana jogava com amigos, mas infelizmente isso já não é possível”, lamenta. “Por isso, nunca falto aos treinos. O ambiente entre nós é muito bom e também com os jogadores do Fola que, apesar de nos ganharem quase sempre, são muito simpáticos”, indica, apoiado pelo guarda-redes da equipa, Mahan Rastboud, também ele um dos pioneiros do projeto de Stefan Guden.

A caminho de um torneio

“Aqui, no FC Esch United, sentimo-nos bem. Jogamos para descontrair e temos a oportunidade de conhecer pessoas de outros países com quem podemos conviver, falar e trocar ideias. O ambiente é saudável, somos todos amigos, embora nos encontremos só uma vez por semana”, explica o iraniano de 34 anos.

Mahan encara muito a sério os treinos do FC Esch United e mantém uma pendular assiduidade semanal. Federado num clube de futebol em Teerão há alguns anos, sublinha que não gosta de perder “nem a feijões”. “Até aos 18 anos jogava num clube federado da minha cidade e o futebol representava muito para mim. Depois, decidi dedicar-me aos estudos e aos negócios, mas infelizmente tive de deixar o meu país e perdi o stand de automóveis que dirigia”. Afirma que quer refazer a sua vida no Luxemburgo, um país onde garante sentir-se “em paz”, e onde espera acolher a mulher que vive em Tóquio.

A próxima etapa do FC Esch United é um torneio de futsal em Bettembourg. Para Stefan Guden, o mais importante é participar e estreitar laços: “Quando jogamos em torneios ou jogos particulares é notória uma alegria enorme na equipa. Sentem-se como se estivessem num clube a sério, com uma identidade própria, que disputa competições para ganhar. A autoestima é muito importante para quem chegou ao Luxemburgo sem nada. Este projeto é único no país e tem a particularidade de ser estruturado", aponta. E explica: "A grande maioria dos refugiados frequenta cursos de línguas para facilitar a comunicação e a integração. Por isso, insisto que depois dos jogos eles falem e confraternizem com os adversários. Tiramos fotos e bebemos um copo juntos. falamos com frequência. Não só sobre futebol e treinos, mas de tudo um pouco. À medida que o projeto avançava fui-me ligando cada vez mais a estas pessoas. O lado afetivo tem exercido preponderância cada vez maior. Neste momento, o FC Esch United e os jogadores já fazem parte integral da minha vida”, remata.

À saída, há brincadeiras entre todos. Não se veem rostos fechados e as vozes confundem-se. Os traços de amizade aprofundam-se. E a partilha fraterna ajuda a tornar menos duro o dia a dia de cada um.

