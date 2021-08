A grande final desta competição organizada por Neymar Júnior realiza-se no final do ano no Catar.

Futebol 5

ALSS vai representar o Luxemburgo no torneio do Neymar

Sandro CABETE DOS SANTOS A grande final desta competição organizada por Neymar Júnior realiza-se no final do ano no Catar.

A Associação Luxemburguesa de Street Soccer (ALSS) qualificou-se para o torneio de futebol de cinco “Red Bull Neymar Jr’s Five”. A grande final desta competição organizada por Neymar Júnior realiza-se no final do ano no Catar.

A Abadia de Neumünster transformou-se no sábado numa verdadeira arena de futebol, onde 12 equipas belgas e luxemburguesas, compostas por cinco jogadores cada, defrontaram-se para poder aceder à grande final desta competição que contará com a presença do craque brasileiro do PSG, Neymar Júnior.

A ALSS conseguiu chegar ao primeiro lugar depois de uma série de vitórias e vai representar o Grão-Ducado neste torneio internacional.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.