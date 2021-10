O grande destaque da última ronda vai para as goleadas forasteiras do Differdange, Hesperange e Etzella.

Liga BGL

Futebol. 32 avos de final da Taça do Luxemburgo sem tomba-gigantes

Henrique DE BURGO

Todas as equipas da Liga BGL venceram os encontros dos 32 avos de final da Taça do Luxemburgo, disputados no fim de semana. Já entre as equipas da promoção de honra, apenas três formações foram afastadas por equipas de escalões inferiores.

O grande destaque da última ronda da Taça do Luxemburgo vai para as goleadas forasteiras do Differdange, por 13-0 ao Boevange-sur-Attert (D1), e do Hesperange e Etzella, por 11-0 ao Colmar-Berg (D2) e ao União Remich Bous (D1), respetivamente.

Com maiores dificuldades, o Niederkorn venceu o Cebra (D1) na marcação das grandes penalidades (7-8). Entre as três equipas da liga de honra que foram afastadas, o Junglinster perdeu com o Useldange, por 2-0, os Lusitanos de Larochette venceram o Mertert-Wasserbillig por 1-0 e o Kielen também venceu o Berbourg pelo mesmo resultado.



