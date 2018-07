Os karatecas Jordan Neves (FC Differdange) e Patrick Marques (KC Lintgen) tiveram uma participação discreta nos campeonatos mundiais universitários, que tiveram lugar este fim de semana em Kobe, Japão. Os poucos dias de recuperação do fuso horário (sete horas) tiveram um peso decisivo no rendimento dos atletas.

Fuso horário prejudica rendimento de karatecas luso-luxemburgueses no Japão

Henrique DE BURGO Os karatecas Jordan Neves (FC Differdange) e Patrick Marques (KC Lintgen) tiveram uma participação discreta nos campeonatos mundiais universitários, que tiveram lugar este fim de semana em Kobe, Japão. Os poucos dias de recuperação do fuso horário (sete horas) tiveram um peso decisivo no rendimento dos atletas.

"Normalmente são precisos cinco ou seis dias para esta adaptação, mas eles só tiveram dois dias. Além da sensação de horários tocados, estavam ainda cansados da longa viagem", disse ao Contacto o selecionador luxemburguês de karaté, Michael Lecaplain, que acompanhou a comitiva luxemburguesa ao Japão.

Jordan Neves, que disputou os seus primeiros campeonatos mundiais universitários, ficou em 7° lugar na categoria kumite - 67 kg, depois de ter perdido o primeiro combate com o atleta da casa Soichiro Nakano, por 4-0, e com o iraniano Rahimi Nehad (4-2). Neste último combate, o atleta de origem cabo-verdiana de 19 anos, Jordan Neves, esteve a ganhar por 2-0 até perto do fim, mas um "erro" frente ao mais experiente oponente iraniano deitou tudo por terra.



Já Patrick Marques, especialista na categoria kata, ficou pelo caminho logo no primeiro com o norueguês Christian Haagensen (3-2).



10 Foto: Nelson Neves

A atuação dos árbitros também não ajudou. "O Japão teve o apoio dos árbitros. O Jordan, por exemplo, perdeu 4-0 contra o atleta japonês, e os juízes negaram-lhe três pontos. Assim foi ainda mais difícil", lamenta o selecionador luxemburguês.



Além de Jordan Neves e Patrick Marques, a comitiva luxemburguesa fez-se representar ainda por Jennifer Warling, que trouxe uma medalha de bronze (3° lugar) na categoria kumite -55kg, e por Laura Zantis (kumite +68).



Os próximos campeonatos mundiais universitários, em que podem participar atletas até aos 25 anos e também a caminho da Universidade (como é o caso de Jordan Neves), vão ter lugar em 2020, em Singapura.



A comitiva luxemburguesa regressou este domingo. Jordan Neves ficou ainda no Japão durante mais alguns dias para "conhecer melhor a cultura" nipónica e para estabelecer contactos com universidades locais, sobre programas de bolsas de estudo.