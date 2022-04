Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a Investcorp pretende que o AC Milan volte à elite do futebol europeu, criando condições para que lute pela conquista da Liga dos Campeões e pelo ‘scudetto’, que lhe escapa desde 2011.

Futebol

Fundo do Bahrain negoceia compra do AC Milan por 1.000 milhões de euros

Lusa Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a Investcorp pretende que o AC Milan volte à elite do futebol europeu, criando condições para que lute pela conquista da Liga dos Campeões e pelo ‘scudetto’, que lhe escapa desde 2011.

O fundo de investimento Investcorp, com sede em Manama, no Bahrain, está a negociar a compra do clube italiano AC Milan, num negócio avaliado em 1.000 milhões de euros, avançou hoje a embaixada do Bahrain no Reino Unido.

“A Investcorp, gestora de ativos baseada no Bahrain, iniciou conversações exclusivas para comprar o clube italiano AC Milan, da Serie A, por um valor de 1,1 mil milhões de dólares (1.000 milhões de euros)”, informou em comunicado a entidade.

A negociação decorre com o fundo ‘Elliot Management’, cujo proprietário é o norte-americano Paul Elliot Singer, e o objetivo do fundo árabe é manter a linha de trabalho que tem sido feito pelo diretor técnico Paolo Maldini, uma ‘lenda viva’ dos ‘rossoneri’.

Para tal, o fundo árabe vai disponibilizar 300 milhões de euros para o mercado de transferências do verão, adiantou o desportivo transalpino.

O AC Milan está também em negociações com a Câmara Municipal de Milão para a construção do novo San Siro, e a intenção da Investcorp é manter em andamento o projeto, podendo injetar mais capital de forma a engrandecer a futura casa dos milaneses.

Os ‘media’ italianos realçam que há condições para que o negócio fique fechado ainda durante o mês de abril.

