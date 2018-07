O próprio diretor do Tour, Christian Prudhomme, revelou a informação. Tudo porque os especialistas da Agência Mundial Antidopagem (AMA) não conseguiram provar que estivesse dopado na Volta a Espanha do ano passado.

Froome já pode correr a Volta a França

O britânico Chris Froome (Sky) vai poder participar na edição da Volta a França que começa no próximo sábado, segundo confirmou Christian Prudhomme, diretor da prova.



Tudo porque, apesar da controvérsia em redor do assunto, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) não foi capaz de contrariar os elementos fornecidos pela equipa de Froome acerca da sua análise suspeita na Volta a Espanha do ano passado, relacionada com excesso da presença de salbutamol na urina. Deste modo, o Tribunal Antidopagem da União Ciclista Internacional (UCI), composto por apenas um elemento, declarou que não havia razões para castigar o atleta.

A Gazzetta dello Sport indica que o salbutamol pode estar presente na urina dos ciclistas numa proporção limite de 1.000 nanogramas por mililitro. O problema é que, no caso da análise a Froome, a presença situava-se no dobro do permitido. Mas, na reação à divulgação dos dados e ao processo de investigação aberto, a Sky apresentou à UCI oito mil páginas de contestação nas quais colocava em causa os métodos de análise utilizados.

A UCI optou por não correr riscos relacionados com um possível pedido de indemnização do lado do atleta caso lhe fosse dada razão e remeteu a documentação para a AMA. Esta, por sua vez, também não teve argumentos para contrariar a defesa de Chris Froome e, no passado dia 28, respondeu à UCI no sentido de que não existiam dados que permitissem sustentar um castigo contra o britânico.

Perante a ameaça de boicote à presença de Froome na Volta a França se não houvesse uma decisão oficial da UCI antes da prova, a entidade confirmou a inexistência de elementos que impeçam a participação do atleta no Tour.











