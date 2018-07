Possível caso de controlo anti-doping positivo na Volta a Espanha do ano passado levou à decisão dos organizadores. Equipa do britânico recorreu para o Tribunal do Comité Nacional Olímpico e Desportivo.

Froome excluído da Volta a França

O ciclista britânico Christopher Froome (Sky), quatro vezes vencedor da prova (2013, 2015, 2016 e 2017), foi excluído da Volta a França devido ao possível caso de controlo anti-doping positivo na Volta a Espanha do ano passado, competição que acabou por ganhar.

Segundo a organização do Tour, Froome ficará excluído até à conclusão das investigações acerca do assunto, relacionadas com uma amostra de urina analisada durante a prova e onde foram encontrados vestígios demasiado elevados (o dobro do nível permitido) de um medicamento legal contra a asma, o Salbutamol.

Froome tem reclamado a sua inocência e a sua equipa já reagiu, informando que foi entregue um recurso junto do Tribunal do Comité Nacional Olímpico e Desportivo, o qual irá pronunciar-se na próxima quarta-feira.

