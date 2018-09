O recém-eleito presidente do Sporting, Frederico Varandas, reuniu-se esta quinta-feira com a equipa de futebol, à qual pediu união entre jogadores, treinadores e dirigentes, informa o clube lisboeta no sítio oficial na Internet.

Frederico Varandas pede união ao plantel do Sporting

O recém-eleito presidente do Sporting, Frederico Varandas, reuniu-se esta quinta-feira com a equipa de futebol, à qual pediu união entre jogadores, treinadores e dirigentes, informa o clube lisboeta no sítio oficial na Internet.

O Sporting explica que, apesar de Frederico Varandas ter iniciado funções como presidente na segunda-feira, optou por encontrar-se hoje com o plantel ‘leonino’, a fim de poder dirigir-se a todos os jogadores, incluindo os que estiveram a representar as respetivas seleções nacionais.

“O discurso do novo líder máximo do emblema de Alvalade [minutos antes do início do treino matinal] incidiu na união que deseja que exista entre jogadores, técnicos e todos os elementos do staff”, informou o clube.

Frederico Varandas tornou-se o 43.º presidente do Sporting, ao recolher 42,32% dos votos (8.717 votantes) nas eleições realizadas no sábado, as mais concorridas da história do clube, sucedendo a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo em 23 de junho.

