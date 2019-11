Kikas é o primeiro português a vencer a prova do Hawai.

Frederico Morais vence Hawaian Pro e regressa à elite mundial de surf em 2020

Kikas é o primeiro português a vencer a prova do Hawai.

O surfista português Frederico 'Kikas' Morais venceu o Hawaian Pro, prova de 10.000 pontos do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), e assegurou a presença no circuito principal no próximo ano.

'Kikas' garantiu o primeiro lugar na final disputada na praia de Haleiwa com 12,77 pontos, requalificando-se para a elite mundial do surf em 2020, onde já competiu em 2017 e 2018.

O surfista do Guincho tornou-se no primeiro atleta português a vencer esta prova no Havai, depois de já ter atingido a final em 2016 (ficou em segundo, atrás do havaiano e bicampeão do mundo John John Florence), impondo-se desta feita ao italiano Leonardo Fioravanti (11,50), ao sul-africano Matthew McGillivray (10,33) e ao australiano Ethan Ewing (9,67).

Lusa