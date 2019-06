Ainda hoje é considerado um dos mestres da estatuária em Portugal, conhecido pelas esculturas do “Prometeu”, do Jardim Constantino, e “O Homem do Leme”, no Cais do Sodré. A Enciclopédia Luso-Brasileira traça a sua grande obra e os numerosos prémios, nacionais e internacionais. E foi o primeiro sucesso internacional do futebol português.

Desporto 4 min.

Francisco dos Santos, o primeiro de sempre

Ainda hoje é considerado um dos mestres da estatuária em Portugal, conhecido pelas esculturas do “Prometeu”, do Jardim Constantino, e “O Homem do Leme”, no Cais do Sodré. A Enciclopédia Luso-Brasileira traça a sua grande obra e os numerosos prémios, nacionais e internacionais. E foi o primeiro sucesso internacional do futebol português.

A palavra mercado tem muito que se lhe diga. Se acrescentarmos uma outra (transferência), é o fungagá da bicharada. No futebol moderno, o valor de um jogador mede-se pela quantidade de euros. Quanto mais zeros, melhor. Se é bom de bola ou não, isso é secundário. O que é pena. Porque o futebol como fenómeno perde claramente terreno para o futebol marketing. A propósito dos absurdos 120 milhões de euros do Atlético Madrid por João Félix, é engraçado recuar mais de cem anos para encontrarmos o primeiro jogador a sair de Portugal para jogar no estrangeiro. A custo zero – atenção, aqui é o pré futebol fenómeno, aquilo a que chamamos de futebol romântico.



Ora bem, o futebol romântico tem só uma alínea. A do futebol diversão, sem contrapartidas financeiras nem preocupações resultadistas. Claro, há um interesse genuíno pela vitória para fortalecer o moral da equipa e alegrar os ruidosos adeptos, só que é tudo feito na paz, zero alarido e zero confusão. Só prazer, puro e duro. Nessa linha de raciocínio, aparece Francisco dos Santos. Ele mesmo, o primeiro português a jogar no estrangeiro. Ao serviço da Lazio, mais precisamente. A sua alcunha é curiosa, no minímo: homem-cacto. A imprensa italiana sai-se com essa, analisadas as suas medidas de alto a baixo (1,60 metros) e não só (55 quilos). Figura irrepetível do nosso contentamento, Francisco dos Santos nasce em Paiões, na freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra, a 22 Outubro 1878. Ainda hoje é considerado um dos mestres da estatuária em Portugal, conhecido pelas esculturas do “Prometeu”, do Jardim Constantino, e “O Homem do Leme”, no Cais do Sodré. A Enciclopédia Luso-Brasileira traça a sua grande obra e os numerosos prémios, nacionais e internacionais.

Quando os adeptos festejam no Marquês de Pombal uma vitória do Benfica, mal sabem que o autor da escultura foi o primeiro português a ser transferido. Foto: Reuters

Como se isso fosse pouco, é um homem ligado aos futebóis. Começa no Casa Pia, clube formador por excelência – a primeira selecção nacional, a de 1921, reúne um onze com quatro casapianos, um dos quais é o lendário Cândido de Oliveira, capitão de equipa. Adiante, Francisco dos Santos exibe-se dentro e fora do campo. Ainda joga dois anos no Benfica antes de ganhar uma bolsa de estudo para completar as suas obras artísticas em Roma, por conta da Casa Valmor. Um belo dia, aparece no Parque dos Gamos – onde os amadores da Lazio costumam treinar – para levar o fox terrier a tomar ar e imediatamente se torna laziale como adepto. De acordo com relatos bem vivos daquela época, até passa a vestir o cão com panos azul-celeste e brancos, as cores da Lazio. Às tantas, faz-se jogador. A sua qualidade futebolística é imensa e a Lazio vê-o como um diamante por lapidar. Daí para a titularidade, é um curto e natural passo. Se em Portugal ainda nem há sequer um esboço da liga nacional (arrancaria somente em 1934), em Itália o futebol é já um desporto organizado, assente numa federação a sério, de olho para o futuro com a criação do primeiro campeonato em 1898.

Em 1907, quando Francisco dos Santos entra em acção, a Lazio ganha todos os torneios inter-regionais, com três jogos por dia. Nessas tardes intensas de futebol, o jornal “Gazzetta dello Sport” faz questão de escrever sobre o português como “o mais irrequieto e mexido, um pequeno grande homem de 55 quilos”. A mesma admiração, escrita por Mario Penacchia, em “Storia della Lazio”. “Dos Santos é um jovem português que está em Roma para se tornar escultor. O seu físico é antiatlético por excelência, pois é pequeno, assimétrico, dir-se-ia um homem disfarçado de cacto, com aquele tufo de bigodes. Salta mais alto do que todos, é o primeiro a correr, o último a mostrar-se cansado e a render-se, é rápido, resistente. Em suma, é um fenómeno através do qual, mais uma vez, a natureza parece querer dizer que nunca nos devemos fiar nas aparências.”

O dia 22 Maio 1909 marca o fim da curta e gloriosa carreira desportiva de Francisco dos Santos no estrangeiro. Em grande estilo, diga-se – com a Taça Tostina na mão, depois de ganhar o dérbi a Roma, onde é um dos melhores em campo, juntamente com Saraceni. No âmbito dos calores revolucionários em Portugal, com a crescente ideia da implementação da República, Francisco regressa a casa e faz-se escultor por conta própria. E com sucesso digno de registo, ao mesmo tempo que joga três anos no Sporting. É lá que trava conhecimento com outro jogador (António Couto) e os dois acabam por desenhar a estátua do Marquês de Pombal. O leão é um dos traços distintivos. Da estátua e do próprio Francisco dos Santos, o primeiro João Félix de uma história interminável.



Rui Miguel Tovar