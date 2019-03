O atleta português Francis Obikwelu sagrou-se hoje campeão mundial de veteranos na prova de 60 metros, nos campeonatos de pista coberta que se estão a realizar em Torun, na Polónia.

Francis Obikwelu campeão mundial de 60 metros em veteranos

O velocista do Sporting, que se estreou em competições de veteranos, correu a final da prova em 6,90 segundos, recorde nacional do escalão de M40 (mais de 40 anos), derrotando por quatro centésimos o sueco Lion Martinez, enquanto o britânico Ossai Ofori foi terceiro classificado, com a marca de 7,02 segundos.

Obikwelu, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, e que ainda detém o recorde europeu de 100 metros, tem sido uma das figuras da delegação portuguesa e vai participar quinta e sexta-feira na prova dos 200 metros.

Na mesma distância, mas no escalão M45, outro português, Selvin Wever, foi sexto classificado, com 7,41 segundos, numa prova vencida pelo britânico Jason Carty, com 7,01 segundos.