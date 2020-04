Toulouse e Amiens descem de divisão. Lorient e Lens sobem à Ligue 1.

França. PSG declarado campeão

O Conselho de administração da liga francesa (Ligue 1) confirmou na tarde desta quinta-feira que os dois principais escalões do futebol gaulês estão terminadas e o PSG é o campeão da Ligue 1 na época 2019/20, que foi suspensa devido à pandemia de covid-19.

Quanto à Ligue 2, o Lorient foi declarado campeão e na próxima época jogará na principal liga em França, tal como o Lens, segundo classificado na Ligue 2.



Em sentido inverso, Toulouse e Amiens descem de divisão, sem jogar-se qualquer tipo de playoff.

A classificação da Ligue 1 foi feita através de uma média de pontos e jogos, uma vez que faltava ainda disputar um jogo da 28.ª jornada.

Desta forma, o PSG conquista assim o 9.º título da sua história, igualando o Marseille no 2.º lugar das equipas com mais campeonatos ganhos em França. No topo da lista continua o Saint-Etiénne com 10 títulos de campeão nacional.

🏆 Le @PSG_inside remporte officiellement le championnat de France 2019 / 2020.



Le club de la capitale obtient son 9e titre de @Ligue1Conforama et revient ainsi à la hauteur de l'Olympique de Marseille au palmarès 📝➡ https://t.co/XKReeluHrR pic.twitter.com/MtGvBG1f7N — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) April 30, 2020





