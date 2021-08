A francesa de 49 anos estava à frente do que alguns descreveram como "o circuito mais belo do mundo" durante cinco anos.

Diretora do circuito Spa-Francorchamps assassinada

AFP A francesa de 49 anos estava à frente do que alguns descreveram como "o circuito mais belo do mundo" durante cinco anos.

A diretora do circuito de automobilismo Spa-Francorchamps, na Bélgica, Nathalie Maillet, foi encontrada morta em casa este domingo. Segundo os meios de comunicação locais, a francesa terá sido morta a tiro na sua própria casa.

Conhecido como um dos mais belos e prestigiados circuitos do mundo, o Spa-Francorchamps foi palco do rally de Ypres no fim de semana passado, a oitava ronda do campeonato WRC.

Citando o Ministério Público, os media escrevem que Maillet foi assassinada pelo marido no sábado à noite, que também terá morto uma amiga da mulher. O homem terá depois cometido suicídio.

A ausência de diretora do circuito de Spa no domingo de manhã, no início das últimas quatro etapas do rali da WRC, tinha rapidamente causado alguma surpresa. A francesa de 49 anos estava à frente do que alguns descreveram como "o circuito mais belo do mundo" durante cinco anos.

