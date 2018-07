A seleção francesa de futebol derrotou esta sexta-feira a congénere uruguaia por duas bolas a zero e assegurou a passagem às meias final do Mundial de Futebol que se disputa na Rússia.

França derrota Uruguai e está nas meias-finais do Mundial

Com golos de Varane no primeiro tempo e Griezman no segundo, este com a colaboração do guarda-redes do Uruguai, a formação gaulesa venceu com relativa tranquilidade a formação uruguaia que não contou com o avançado Edinson Cavani, devido a uma lesão.

Os franceses vão defrontar defrontam o vencedor do encontro desta noite entre o Brasil e a Bélgica na próxima terça-feira.







