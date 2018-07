De um lado, a velocidade mágica de Mbappé, o poder de Pogba e a capacidade goleadora de Griezmann; do outro, a luminosidade de Modric, a inteligência de Rakitic e o veneno de Mandzukic. Duas décadas depois da meia final ganha pelos franceses, as duas seleções reencontram-se no Mundial esta tarde, a partir das 17h00, no Estádio Luzhniki.

França-Croácia: a final que ninguém esperava

De um lado, a velocidade mágica de Mbappé, o poder de Pogba e a capacidade goleadora de Griezmann; do outro, a luminosidade de Modric, a inteligência de Rakitic e o veneno de Mandzukic. Duas décadas depois da meia final ganha pelos franceses, as duas seleções reencontram-se no Mundial esta tarde, a partir das 17h00, no Estádio Luzhniki.

As seleções de França e Croácia defrontam-se, esta tarde, a partir das 17h00, no Estádio Luzhniki, em Moscovo, numa inesperada final de um Campeonato do Mundo em que as surpresas se multiplicaram.

De um lado vai estar a vice-campeã europeia com argumentos tão poderosos como a velocidade mágica de Mbappé ou o poder impulsionador de Pogba; do outro, a sedutora Croácia sob a liderança luminosa de Luka Modric e com o veneno goleador de Mandzukic.

No jogo de palavras que antecedeu a final, os treinadores mostraram-se cuidadosos: Didier Deschamps prometeu não subestimar o adversário, evitando repetir um dos erros que custaram a final do Europeu há dois anos, em casa, frente a Portugal; Zlatko Dalic pediu aos jogadores que se divirtam, procurando retirar-lhes qualquer responsabilidade excessiva de cima dos ombros.

Além de buscarem a vitória (no caso francês seria o corolário perfeito para assinalar os 20 anos do categórico triunfo por 3-0 frente ao Brasil na final de 1998, jogada no Stade de France), as duas equipas procuram, por exemplo, resolver o jogo nos 90 minutos, algo que não acontece num Mundial desde que o Brasil de Luiz Felipe Scolari bateu a Alemanha por 2-0 em 2002, na edição que se realizou na Coreia do Sul e Japão.

Aliás, no Mundial de 1998, foram os franceses que impediram a Croácia de atingir a final quando dois golos de Lilian Thuram responderam à vantagem inicial obtida por Davor Suker, afastando os croatas nas meias finais. "Não procuramos a vingança, isto é futebol, mas ninguém esqueceu esse jogo", disseram Dalic e Perisic.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.