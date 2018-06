Gauleses venceram por 4-3 num jogo emocionante e com diversas alterações na tendência do resultado.

Desporto 2 min.

França afasta Argentina e chega aos 'quartos'

Gauleses venceram por 4-3 num jogo emocionante e com diversas alterações na tendência do resultado.

A seleção francesa apurou-se para os quartos de final do Mundial ao derrotar a Argentina por 4-3, num desafio emocionante, intenso e com várias mudanças na tendência do resultado.

De início, os gauleses impuseram a sua qualidade e colocaram-se na frente através de uma grande penalidade após derrube de Rojo a Mbappé. Chamado a converter, Griezmann enganou o guarda-redes Armani e apontou o 1-0 aos 13 minutos.

Os sul-americanos reagiram e, embora Messi permanecesse pouco participativo, sempre vigiado de perto pelos adversários, pertencendo o domínio à seleção tricolor, o empate acabaria por chegar, a quatro minutos do intervalo, num sensacional remate a cerca de 35 metros da baliza, desferido pelo pé esquerdo de Ángel di María.

Após o intervalo, foram os argentinos que primeiro se mostraram mais agressivos e, logo aos três minutos, ficaram em vantagem: Banega marcou livre lateral do lado esquerdo, Pogba fez um corte incompleto de cabeça, a bola sobrou para Messi no interior da área, este rematou rasteiro e Mercado, colocado em jogo por Pavard, desviou de forma decisiva com o pé esquerdo.

Em desvantagem, a equipa de Didier Deschamps buscou a igualdade e iria obtê-la num magnífico remate cruzado de fora da área, precisamente por parte de quem fora protagonista pela negativa no segundo golo argentino: Pavard, à passagem dos 58 minutos.

Então, a França intensificou o esforço para voltar a colocar-se na dianteira e, aos 64 minutos, numa insistência de Mbappé dentro da área, após cruzamento de Lucas Hernández do lado esquerdo, o seu remate com o pé esquerdo bateu Armani.

A Argentina tentou ligeira reação, correu mais riscos com a troca de Enzo Pérez por Agüero e os franceses aproveitaram para espreitar a contra-ofensiva. Num ataque rápido muito bem construído em que a bola saiu de Lloris, passou por Kanté, Griezmann, Matuidi e Giroud que isolou Mbappé e este rematou rasteiro para o 4-2 (69 m).

O golpe fez vacilar os argentinos, enquanto o adversário passava a apostar no contra-ataque e no controlo da bola para manter a Argentina o mais possível distante da baliza de Lloris. No entanto, a centro de Messi, ainda houve tempo para Agüero cabecear para o 4-3 quando já se jogava o segundo minuto de compensações. A Argentina ainda voltou a marcar presença na área contrária, gerando alguma preocupação para os gauleses, mas já não teve tempo para empatar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.