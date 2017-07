A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deliberou hoje, em reunião de direção, que o dia 10 de julho, data da conquista do primeiro título europeu pela seleção portuguesa, passará a designar-se por 'Dia do Futebol'.

Neste dia passarão a realizar-se jogos de futebol popular espalhados por todo o país como forma de homenagear e celebrar a conquista histórica do primeiro título europeu pela seleção portuguesa.

A festa portuguesa com a conquista do título nas ruas da capital

Foto:Gerry Huberty

Já na segunda-feira, no âmbito da comemoração do primeiro aniversário da vitória de Portugal frente à França, a RTP 1 transmitiu a primeira parte de um documentário realizado pela FPF e que relembra passo a passo a jornada mais épica do futebol nacional.

No filme, cuja apresentação será hoje finalizada no canal estatal, são apresentadas imagens inéditas dos bastidores da seleção durante todo o torneio e os principais intervenientes, jogadores, equipa técnica e elementos do 'staff' revelam alguns dos episódios que culminaram com a conquista do Troféu Henry Delaunay, no Estádio de França, frente à seleção anfitriã.

Portugal venceu a partida com um golo de Éder, quando decorriam 109 minutos da partida, já no prolongamento.

Do programa eleitoral do presidente da FPF, Fernando Gomes, já constava a criação de um 'Dia do Futebol', que fosse dedicado à prática do futebol nos locais mais improváveis, levando o 'desporto-rei' de volta às ruas, com praticantes de todas as idades.

A instituição do 'Dia do Futebol' no dia 10 de julho visa assinalar a importância histórica da conquista do Campeonato da Europa por Portugal.

