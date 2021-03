Portugal enfrenta o Luxemburgo amanhã, às 20h45.

Fotos. Seleção portuguesa já treinou no Luxemburgo

Redação Portugal enfrenta o Luxemburgo amanhã, às 20h45.

Portugal e Luxemburgo disputam amanhã, terça-feira, o terceiro encontro do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022. A seleção portuguesa fez o único treino antes da partida esta segunda-feira, no Estádio Josy Barthel.

Na conferência de imprensa antes do treino, Fernando Santos mostrou-se solidário com Ronaldo e a atitude do capitão no jogo com a Sérvia e ainda reiterou que este "vai manter a braçadeira. Todos sabem que o Cristiano é um exemplo nacional, de trabalho, no treino. Se o Cristiano tivesse ofendido o selecionador nacional, os colegas ou a federação, aí, sim, teríamos de pensar. Mas não aconteceu nada disso. Foi um momento de grande frustração, que poderia ter-me acontecido a mim, tendo em conta as coisas que eu disse ao quarto árbitro", afirmou Fernando.

Portugal estreou-se no Grupo A da qualificação europeia com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, antes de ceder um empate na visita à Sérvia (2-2), em Belgrado. As 'quinas' dividem o topo da classificação com a Sérvia, ambos com quatro pontos, logo seguidos pelo Luxemburgo (três), que no sábado se estreou na fase de apuramento com uma surpreendente vitória por 1-0 na visita à República da Irlanda.

Em duas partidas realizadas, os irlandeses ainda não pontuaram, tal como o Azerbaijão, que tem apenas um jogo disputado. Depois do encontro de terça-feira, os restantes jogos do grupo A retomam em setembro.

