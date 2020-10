Fotos. Mundo do futebol parou com positivo de Ronaldo

Capitão da seleção testou positivo ao vírus e agora esncontra-se em isolamento na Cidade do Futebol, em Oeiras. Entretanto, português já acenou aos jornalistas do quarto onde se encontra.

Cristiano Ronaldo é a baixa de maior relevo para o embate de hoje frente à congénere sueca. O capitão da Seleção Nacional desfalca a formação orientada por Fernando Santos, depois de ontem ter testado positivo à covid-19. E a notícia teve bastante impacto pelo mundo fora.

Após os casos de José Fonte e Anthony Lopes detetados no início do estágio, o internacional português é o terceiro elemento da seleção a testar positivo.



O mundo do futebol ficou em choque com a notícia que percorreu o planeta, ficando a dúvida de como é que vírus pode afetar o jogador da Juventus? A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) avançou a notícia em primeira mão, confirmando que Ronaldo não apresentava qualquer sintoma, encontrando-se bem de saúde.

Mais tarde, depois do Presidente da República ter desejado as melhoras ao jogador, Fernando Santos revelou que Cristiano ficou em isolamento em Oeiras, tendo assistido ao treino dos companheiros antes do jogo desta quarta-feira frente à Suécia.

Devido aos 15 dias de isolamento e por este ser um vírus que poderá ficar no organismo por tempo indeterminado, Cristiano Ronaldo poderá falhar vários jogos, causando uma certa apreensão entre os dirigentes da Juventus e da FPF.

A Juventus ainda não reagiu oficialmente à notícia, mas as ações do clube italiano registaram uma queda acentuada na bolsa e desceram perto de 6% do seu valor. Giorgio Chiellini, defesa italiano da Juventus, foi o único que se pronunciou sobre o assunto, comentando: "Ouvi dizer que está bem e a apanhar sol".

