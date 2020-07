O FC Porto, mesmo precisando de apenas um ponto, não enjeitou a hipótese de celebrar já o 29.º título de campeão nacional de futebol, vencendo o Sporting por 2-0. Veja as fotos da festa.

Desporto 17 2 min.

Fotos. FC Porto festeja o título num Dragão vazio

Lusa O FC Porto, mesmo precisando de apenas um ponto, não enjeitou a hipótese de celebrar já o 29.º título de campeão nacional de futebol, vencendo o Sporting por 2-0. Veja as fotos da festa.

O FC Porto, mesmo precisando de apenas um ponto, não enjeitou a hipótese de celebrar já o 29.º título de campeão nacional de futebol e superou o Sporting (2-0), no encerramento da 32.ª jornada da I Liga portuguesa.



Depois de o Benfica ter vencido na véspera o Vitória de Guimarães (2-0), o líder não quis esperar mais e começou a construir o triunfo aos 64 minutos, com Danilo a dar a melhor sequência a um canto e acentuando a importância dos lances de bola parada na estratégia de Sérgio Conceição.

Mesmo sem adeptos no estádio do Dragão, devido à pandemia da covid-19, os azuis e brancos fizeram a festa do título com as habituais fotos oficiais.

17 Vitória do título foi festejada no Estádio do Dragão, mas desta vez sem adeptos devido à crise da covid-19. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Vitória do título foi festejada no Estádio do Dragão, mas desta vez sem adeptos devido à crise da covid-19. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: Lusa Foto: AFP Foto: AFP Marega foi um dos destaques do clássico da jornada 32. Foto: AFP Equipas alinhadas antes do início do jogo. Foto: AFP Equipas alinhadas antes do início do jogo. Foto: AFP Danilo foi o autor do primeiro golo dos dragões. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Marega festeja após fazer o 2-0 para o FC Porto. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

O tento de Moussa Marega, aos 90+1 minutos, apenas confirmou o que já era expetável e 'selou' a quarta vitória dos 'azuis e brancos' no mesmo número de 'clássicos' disputados esta época na I Liga.

A duas jornadas do final e com seis pontos ainda em disputa, o FC Porto repôs os oito pontos de vantagem sobre o Benfica, num encontro que ditou a primeira derrota de Rúben Amorim no escalão principal, ao fim de 18 jogos, nove pelo Sporting de Braga e outros tantos pelo Sporting.

Apesar do desaire, os 'leões' mantiveram o terceiro lugar, com 59 pontos, agora com mais dois do que o Sporting de Braga. Pouco antes do jogo do Dragão, os minhotos tinham desperdiçado a possibilidade de se 'colar' aos 'verdes e brancos' e de garantir matematicamente o quarto posto, ao ceder um empate 1-1 na receção ao Belenenses SAD, que ainda não assegurou a permanência entre os ‘grandes' na próxima época.

O golo de Ricardo Horta, em cima do intervalo, deu expressão ao domínio exercido pelos bracarenses, só que o colombiano Mateu Cassierra, lançado por Petit na segunda parte, repôs a igualdade a 10 minutos do fim, ‘oferecendo’ aos lisboetas um ponto que poderá vir a ser precioso.

Por seu lado, o Paços de Ferreira poderia ter garantido na quinta-feira a manutenção na I Liga, mas a igualdade 1-1 na visita ao Moreirense manteve os 'castores' cinco pontos acima do penúltimo, Vitória de Setúbal, a duas rondas do final.

O central Steven Vitória marcou o tento dos 'cónegos' na primeira parte, de grande penalidade, mas Marco Baixinho 'respondeu' aos 75 e repôs a igualdade para os visitantes, que na próxima jornada recebem o Portimonense, outra das equipas que luta pela 'sobrevivência'.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.