As fotos dos momentos mais marcantes da vitória do Ajax no reduto da Juventus na noite da Champions desta terça feira.

Fotos. A noite de pesadelo de Ronaldo e companhia

A jovem equipa holandesa do Ajax foi ontem a Turim eliminar a Juventus que era favorita nos quartos de final da Liga dos Campeões. Com um futebol ousado e atraente, os holandeses venceram e convenceram numa noite que Cristiano Ronaldo e os crónicos campeões de itália dificilmente irão esquecer.

O internacional português ainda colocou a formação italiana na frente do marcador, mas os holandeses deram a volta e silenciaram Turim. Veja as fotos que marcaram uma noite de sonho para os holandes e de pesadelo para a Juventus de Ronaldo e companhia:



15 Cristiano Ronaldo não queria acreditar na eliminação da sua 'Juve'. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Cristiano Ronaldo não queria acreditar na eliminação da sua 'Juve'. Foto: AFP Ajax. Uma equipa jovem, ousada, criativa com qualidade e muita personalidade. Foto: AFP A formação de Amesterdão nunca concedeu espaços à congénere de Turim. Foto: AFP Cristiano Ronaldo esteve sempre sob constante marcação. Foto: AFP Cristiano marcou, mas o seu glo foi insuficiente para apurar a Juventus. Foto: AFP A alegria do internacional português foi de curta duração. Foto: AFP O golo do empate do Ajax. Foto: AFP O golo da eliminação da Juventus apontado pelo capitão do Ajax. Foto: AFP A alegria dos jogadores do Ajax após se terem colocado em vantagem. Foto: AFP A alegria dos jogadores do Ajax. Foto: AFP A alegria do treinador do Ajax. Foto: AFP A festa dos jogadores do Ajax no final do encontro. Foto: AFP Cristiano Ronaldo inconsolável no final do jogo. Foto: AFP Os adeptos do Ajax festejaram a vitória da sua equipa. Foto: AFP A festa da melhor equipa Foto: AFP





