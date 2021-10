As jovens refugiadas conseguiram asilo no país, onde chegaram há uma semana, e puderam, finalmente, voltar aos treinos.

Refugiadas

Fotogaleria. Meninas da equipa de futebol afegã já treinam nos campos portugueses

zForçadas a fugir do Afeganistão após a tomada doo poder pelos Talibãs, no passado mês de agosto, as jogadoras da equipa de futebol da seleção nacional feminina de juniores encontraram em Portugal, não apenas um refúgio, mas a possibilidade de voltarem a pisar os relvados e darem continuidade à sua paixão.

No final desta semana as jovens puderam voltar a treinar, num campo relvado em Odivelas, nos arredores de Lisboa.

As jovens, que vieram para Portugal, há uma semana, acompanhadas de alguns dos seus familiares e que agradeceram ao país com um sonoro 'obrigado', em português, tiveram também outra surpresa: a visita da capitã da seleção nacional feminina de futebol do Afeganistão, Farkhunda Muhtaj, que vive no Canadá, mas esteve em Lisboa para dar as boas-vindas às colegas de equipa e treinar com elas.



Para a jogadora sénior, as jovens, com idades entre os 14 e os 19 anos, foram particularmente "resilientes", por isso não escondeu a emoção ao vê-las pessoalmente na capital portuguesa. "Estou tão orgulhosa. Elas merecem isto e vão ter aqui um futuro fantástico", disse Farkhunda Muhtaj, citada pela Euronews, deixando agradecimentos a Portugal, "uma nação fantástica" e país de Cristiano Ronaldo, por ter proporcionado o acolhimento.



So humbled to share that we have successfully evacuated 80 members of the Afghanistan Youth Women’s National Team along with their family members to @Cristiano Ronaldo’s nation of Portugal.



So thankful to work with such amazing leaders on this mission. https://t.co/XlOBjnkIBY — Farkhunda Muhtaj (@FarkhundaMuhtaj) September 21, 2021

"Sem vocês, nada disto seria possível", disse, dirigindo-se aos portugueses e agradecendo o "impacto" que este acolhimento terá na vida destas jovens.



Esta sexta-feira, Farkhunda Muhtaj encontrou-se com a equipa feminina do Benfica e levou a camisola número 10 com o seu nome.

Futebol Feminino: Farkhunda Muhtaj, capitã da seleção do Afeganistão, passou a manhã desta sexta-feira com a equipa do SL Benfica. pic.twitter.com/qZFrZFz1UH — Information Glorious - SL Benfica (@InformGlorious2) October 1, 2021

SC Salgueiros pronto para acolher as refugiadas afegãs

A situação das meninas afegãs apaixonadas por futebol tem gerado a simpatia e solidariedade dos clubes de futebol portugueses.

A equipa de futebol feminino do Sport Comércio e Salgueiros, ficou sensibilizada com a situação das jovens e, sabendo que muitas deveriam ser colocadas no Porto, pediu à direção do clube para as acolher.



"A direção do Sport Comércio e Salgueiros foi alertada por um pedido da equipa de futebol feminino. Elas [jogadoras] ficaram muito sensibilizadas com a situação das refugiadas afegãs que o nosso país acolheu, muitas delas também jogadoras de futebol", disse ao site MaisFutebol o presidente do clube Gil Almeida.



O clube já contactou as entidades competentes e oficializou a sua disponibilidade para receber as jovens no seu campo de futebol e "permitir que continuem a fazer o que mais gostam numa fase tão sensível das suas vidas: jogar futebol", afirmou.



