Fotogaleria. Lágrimas e desconsolo na despedida de D10S

Antes de rumarem à Casa Rosada, onde decorre o velório de Diego Armando Maradona, milhares de argentinos gritaram o nome de D10S na Bombonera, o estádio que fez questão apagar as luzes na despedida do mais universal jogador do Boca Juniors.

5 Bombonera, Buenos Aires AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Bombonera, Buenos Aires AFP Bombonera, Buenos Aires AFP Bombonera, Buenos Aires AFP Bombonera, Buenos Aires AFP Bombonera, Buenos Aires AFP

O cortejo seguiu para o Obelisco de Buenos Aires. Depois da notícia da morte precoce daquele que entrou na história como um dos futebolistas mais adorados e odiados de todos os tempos, o país caiu de joelhos.

AFP

Decretado por três dias, o luto nacional está longe de ser o apito final na memória de um povo que, nas últimas horas, ora mergulha no silêncio que antecede a grande penalidade, ora descamba nos urros das derrotas pesadas.

9 Buenos Aires AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Buenos Aires AFP Buenos Aires AFP Buenos Aires AFP Buenos Aires AFP Buenos Aires AFP Buenos Aires AFP Buenos Aires AFP Buenos Aires AFP Buenos Aires AFP

São esperadas mais de um milhão de pessoas na Casa Rosada para velar Diego Armando Maradona. As imagens já são impressionantes.

16 Casa Rosada, Buenos Aires AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP Casa Rosada, Buenos Aires AFP

"Morreu o primeiro argentino universal e possivelmente o primeiro homem universal da história humana. Não existe ser humano sobre a terra que não saiba unir o rosto de Diego com o seu nome e sobrenome. É a primeira vez que existe um facto assim", Julio Fernández Baraibar, pensador argentino

AFP

