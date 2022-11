Nem Shakira, nem Dua Lipa, nem um artista famoso atuou na abertura deste mundial. O protagonista surpresa foi um ator norte-americano. Veja as imagens.

Fotogaleria. A grande surpresa da cerimónia de abertura do Qatar

Redação Nem Shakira, nem Dua Lipa, nem um artista famoso atuou na abertura deste mundial. O protagonista surpresa foi um ator norte-americano. Veja as imagens.

Após sucessivas recusas de nomes importantes da música internacional, como Shakira, Dua Lipa ou Rod Stewart, devido às violações dos direitos humanos no Qatar, a cerimónia de abertura contou com uma presença inesperada.

O ator norte-americano Morgan Freeman foi a estrela da cerimónia, e a quem coube fazer um discurso sobre a inclusão e união dos povos, no Estádio Al Bayat cheio para receber a abertura do Mundial2022, onde foi apresentada a mascote do evento, o La’eeb, o lenço para cobrir a cabeça característico do país.

3 A mascote deste Mundial a La'eeb, o nome do lenço característico do Qatar. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A mascote deste Mundial a La'eeb, o nome do lenço característico do Qatar. AFP O cantor sul-coreano Jung Kook e o seu "Dreamers" uma das músicas oficiais do Mundial2022. AFP O ator norte-americano Morgan Freeman (L) foi a surpresa da cerimónia, aqui com o YouTuber Ghanim al-Muftah, do Qatar, num dos momentos da cerimónia. AFP

Ao cantor sul-coreano Jung Kook da banda BTS coube o espetáculo musical do evento, em que o seu tema "Dreamers" é um mas músicas oficiais do Qatar2022.

Na cerimónia de boas-vindas às 32 seleções que vão disputar este Mundial as cores das bandeiras nacionais de todos os países misturaram-se com música e danças. No seu discurso, o Emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani colocou a tónica na inclusão, união e respeito, contra as inúmeras críticas dos quatro cantos do globo ao desrespeito pelos direitos humanos no seu país.

Veja os principais momentos da cerimónia de abertura do Mundial2022.

24 Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP Imagens da cerimónia de abertura do Mundial2022 no Qatar. AFP

Na cerimónia foram ainda recordados as músicas oficiais de anteriores Mundiais, como "Waka Waka" de Shakira, e as respetivas mascotes também marcaram presença.

