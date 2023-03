Selfies, boa disposição e momentos insólitos no Estádio do Luxemburgo.

Euro 2024

Selfies, boa disposição e momentos insólitos no Luxemburgo-Portugal

Paula SANTOS FERREIRA Selfies, boa disposição e momentos insólitos no Estádio do Luxemburgo.

Foi uma noite louca para os adeptos da seleção portuguesa no Luxemburgo. Um estádio lotado, com milhares de portugueses com bandeiras e as cores de Portugal, a assistir a uma goleada da equipa lusitana contra a seleção da casa, no Estádio do Luxemburgo.

O ambiente foi de grande festa marcado pelo desportivismo, com adeptos a envergar as cores dos dois países, de Portugal e Luxemburgo.

Assim como amigos torcedores de ambas as equipas, assistindo ao jogo lado a lado. A partida da fase da qualificação para o Euro 2024 coloca Portugal o líder isolado do Grupo J, depois da goleada por 6-0.

Momentos insólitos

Ao jogo assistiram as mais altas figuras de Estado do Luxemburgo e Portugal. O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro António Costa, estiveram ao lado do Grão-Duque Henri e do primeiro-ministro Xavier Bettel. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, assim como outros ministros e a oposição também não faltaram ao jogo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, os primeiro-ministros António Costa e Xavier Bettel, o presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa e o Grão-Duque Henri no jogo Luxemburgo-Portugal.

No encontro houve ainda dois momentos insólitos: um adepto com a bandeira portuguesa correu para o relvado tendo sido travado pelos segurança. E um outro adepto com o equipamento do Al Nassr, clube onde joga Cristiano Ronaldo, conseguiu também chegar ao relvado para cumprimentar o futebolista, após este ter marcado um golo. Foi retirado também pelos seguranças, mas Cristiano Ronaldo ainda lhe acenou.

A festa nas bancadas do Estádio do Luxemburgo na noite do jogo Luxemburgo-Portugal, dia 26 de março.

Costa elogiou a salsicha do Luxemburgo

No final do jogo, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa mostraram-se satisfeitos com o resultado lusitano mas também com o ambiente vivido no Estádio do Luxemburgo. O primeiro-ministro português ainda elogiou as salsichas luxemburguesas, quando foi juntamente com Xavier Bettel à procura de um cachorro. "Estava a gostar de ver um grande jogo de futebol e fomos à procura de um cachorro para comer. Recomendo as salsichas luxemburguesas", declarou António Costa dando os parabéns à seleção portuguesa e aos jogadores. "É bom começar bem e com esta força, sobretudo a jogar de forma tão bonita", comentou durante a partida.

Para Marcelo Rebelo de Sousa foi uma noite "excecional" para os portugueses. "Viram como os portugueses cantaram o hino nacional e o hino do Luxemburgo e os luxemburgueses trataram muito bem Portugal". Sorrindo, no final do jogo, o Presidente da República revelou ainda que o selecionador luxemburguês agradeceu a vinda dos representantes portugueses ao Luxemburgo. "Houve um espírito muito bom, a equipa jogou muito bem e estamos muito felizes. Valeu a pena", rematou.



