Fola vai à Moldávia disputar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Redação

O clube de Esch já sabe qual é o seu primeiro adversário europeu. O Xerife Tiraspol caiu em sorte como adversário do clube do Luxemburgo na primeira ronda das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões de 2020-2021, de acordo com o sorteio realizado no domingo em Nyon, na Suíça.

O jogo terá lugar a 18 ou 19 de Agosto. A pré-eliminatória será decidida num único jogo, com tempo extra e recurso às grandes penalidades, se for necessário. A equipa qualificada jogará, naturalmente, a segunda ronda de qualificação, enquanto os seus adversários serão transferidos para as rondas preliminares da Liga Europa.

A covid-19 contribui para o aumento das dificuldades para uma qualificação da equipa do Grão-Ducado. Recorde-se que os jogos do campeonato do Luxemburgo foram interrompidos no início da pandemia. O que faz com que o Fola possa acusar um menor ritmo competitivo, acresce que houve casos covid-19 dentro do clube, quando três jogadores testaram positivo no final de julho. No caso do clube moldavo, o campeonato foi retomado no início de julho.

