Futebol

Fola soma mais uma derrota em casa

Henrique DE BURGO A equipa de Esch é a última classificada da tabela, com 10 pontos.

O Fola continua a somar desaires na Liga BGL de futebol. A equipa de Esch é o último classificado e este fim de semana sofreu a quarta derrota seguida ao perder em casa por 1-0, frente ao Hostert.



Nos outros jogos da 14a jornada, e entre os candidatos ao título, o F91 Dudelange venceu Rosport por 2-0 e o Hesperange bateu o Wiltz por 4-2.

F91 Dudelange lidera o campeonato

No dérbi de Differdange, o Niederkorn foi vencer no terreno do Differdange por 3-2, o Mondorf recebeu e ganhou a Jeunesse por 3-1 e o Titus Pétange perdeu em casa por 1-0 frente ao Strassen.

Finalmente, o Etzella foi derrotado pelo Racing por 1-0, enquanto o Mondercage e o Käerjeng empataram 1-1.

O F91 Dudelange lidera o campeonato com 39 pontos, o Hesperange tem 38 e o Niderkorn é agora terceiro, com 26. O Fola de Esch é último, com 10 pontos.

