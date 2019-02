A formação de Esch-sur-Alzette regressou à competição com a pontaria afinada. Os comandados de Jeff Strasser receberam e venceram por 5-0 o Mondorf de Paulo Gomes e, apesar de somarem os mesmos 30 pontos que a rival Jeunesse, lideram a prova graças à maior diferença entre golos marcados e sofridos.

Fola goleia Mondorf e assume liderança na Liga BGL

F91 Dudelange foi a Differdange vencer por 4-0 e no domingo recebe o novo líder no jogo grande da jornada.

Samir Hadji, aos 37 e 58 minutos, Stafano Bensi, aos 41, Ken Corral aos 55 e Klapp aos 78, foram os artesãos da goleada imposta pelo Fola frente a uma equipa que tentou dar a réplica, mas que nunca mostrou argumentos capazes de contrariar o maior poderio do adversário.

Depois do empate de ontem entre o Rumelange e a Jeunesse d'Esch, o Fola assumiu o primeiro lugar da tabela e é nessa condição que se desloca do próximo domingo ao terreno do F91 Dudelange, terceiro com 29 pontos, que hoje venceu folgadamente em Differdange por 4-0.

O Dudelange, de amarelo, não teve qualquer dificuldade para vencer em Differdange. Foto: Fernand Konnen

Os campeões em título, que voltaram a contar com o capitão Jonathan Joubert na baliza, não tiveram grandes dificuldades em bater o FC Differdange que nunca causou problemas à formação comandada por Dino Toppmöller. Com dois golos em cada parte, o Dudelange, bem comandado pelo meio-campista angolano Stélvio Cruz, autor de um dos golos, impôs-se categoricamente num terreno sempre difícil e prepara já o jogo grande da jornada, no próximo domingo, contra o Fola.



O Niederkorn, 4° classificado, deixou dois pontos na sua deslocação a Ettelbruck, ao empatar a uma bola no campo da aguerrida formação nortista. A perder quase até ao fim do jogo, valeu o afortunado golo de Karapetian que evitou surpesa maior para o irregular Progrès.

Carlos Fangueiro, novo treinador português do União Titus Pétange, estreou-se com uma importante vitória por 3-0 no terreno do Hostert, enquanto que no duelo de treinadores portugueses, o Strassen de Manuel Correia foi vencer o Hamm Benfica comandado por Daniel Santos, que ocupa o último lugar da tabela, juntamente com o Rumelange, ambos com 9 pontos.



Por fim, o Racing Luxembourg deslocou-se a Rosport e não foi além de uma igualdade a uma bola. A equipa da capital inaugurou o marcador aos 76 minutos e quando já todos acreditavam que a vitória não poderia escapar à equipa azul céu, o empate acabou por surgir nos derradeiros segundos do tempo adicional. Um ponto precioso para o treinador português Pedro Resende e a sua equipa que a pouco e pouco se afastam da zona perigosa.

Sábado

Rumelange - Jeunesse: 1-1

Domingo

RM Hamm Benfica - Strassen: 1-3

Differdange - Dudelange: 0-4

Fola - Mondorf: 5-0

Etzella - Progrès: 1-1

Hostert - Union Titus Pétange: 0-3

Rosport - Racing: 1-1





