A liga BGL de futebol está de regresso aos relvados, este fim de semana, e com um jogo grande. Trata-se do Fola de Esch - F91 Dudelange.

Futebol

Fola - F91 Dudelange em destaque na 11ª jornada da liga BGL

Henrique DE BURGO A liga BGL de futebol está de regresso aos relvados, este fim de semana, e com um jogo grande. Trata-se do Fola de Esch - F91 Dudelange.

O Dudelange, equipa treinada por Carlos Fangueiro, é o atual líder do campeonato e vai ter uma difícil deslocação ao terreno do atual campeão em título. Este é o único jogo marcado para este sábado, a partir das 18h.

A jornada arranca esta sexta-feira com duas partidas: Hesperange - Hamm Benfica e Rodange - Progrès Niederkorn. Os dois jogos começam às 20h.

Já no domingo disputam-se as restantes cinco partidas: Mondorf - Titus Pétange, Etzella - Racing Luxemburgo, Differdange - Hostert, Rosport - Jeunesse e Strassen - Wiltz.

O F91 Dudelange é líder, com 23 pontos, seguido pelo Strassen, com 22, e pelo Racing, com 21. No fundo da tabela está o Rodange, com apenas 1 ponto.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.