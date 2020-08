A primeira equipa luxemburguesa a entrar em prova perdeu por dois golos sem resposta frente ao FC Scheriff em jogo de uma só mão.

Fola eliminado da Liga dos Campeões na Moldávia

A formação de Esch-sur-Alzette foi derrotada frente ao campeão da Moldávia por dois golos sem resposta, numa eliminatória que marca o início das provas europeias referentes à época passada.

Nesta pré-eliminatória disputada a uma só mão, o Fola sofreu o primeiro golo aos 36 minutos do primeiro tempo, por intermédio do ponta de lança Anatole Abang que abriu o marcador para a equipa da casa.

No segundo tempo, a formação luxemburguesa onde pontificam os portugueses Emanuel Cabral (guarda-redes) e o médio Diogo Pimentel, ainda foi à procura do empate, mas acabou por sofrer o segundo golo aos 80 minutos apontado por Andrej Lukic que acabou por sentenciar a elominatória.

Depois desta derrota, o Fola regressa ao Luxemburgo e vai disputar no próximo sábado a primeira jornada da Liga BGL, campeonato luxemburguês, ao receber em casa a rival Jeunesse d'Esch no tão aguardado dérbi da Metrópole do Ferro. O encontro está agendado para as 20h.

