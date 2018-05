Após as declarações do internacional português, o presidente do Real Madrid lembrou a existência do vínculo.

Florentino Pérez diz que "Ronaldo tem contrato"

Para o presidente do Real Madrid, apesar do tom de dúvida que Ronaldo assumiu por entre a festa da conquista da sua quinta Liga dos Campeões, não há dúvidas: "Não é uma questão de ficar, é que Ronaldo tem contrato e não quero falar de alguém a título particular", referiu à imprensa espanhola.

Ainda assim, Pérez ainda afirmou: "Toda a gente tem direito a falar, mas o importante é o clube e, num dia como este, importante é que todos estamos a celebrar a conquista da Champions, entre outras coisas porque sempre se fala dele e, depois, nada acontece. Estou encantado com o facto de Cristiano tenha cinco Ligas dos Campeões como eu, mas é a ele que devem perguntar sobre isso. Por mim, continuará a ser feliz".





