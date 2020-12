FLF quer Luxemburgo-Portugal a inaugurar o novo estádio de futebol

O Luxemburgo quer aproveitar o primeiro duelo em casa, a contar para a qualificação do campeonato do mundo, para ‘estrear’ o tão aguardado novo estádio de futebol e de râguebi.

Manuela PEREIRA O Luxemburgo quer aproveitar o primeiro duelo em casa, a contar para a qualificação do campeonato do mundo, para ‘estrear’ o tão aguardado novo estádio de futebol e de râguebi.

O presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), Paul Philipp, quer inaugurar o novo estádio no dia 30 de março de 2021, dia em que os ‘leões vermelhos’ recebem a seleção portuguesa, campeã europeia em título.

O jogo de qualificação para o Mundial2022, no Catar, “é a melhor ocasião para celebrar a relação tão especial que une dos dois países, sobretudo para todas as pessoas que moram cá”, disse o líder da FLF em declarações à RTL.

O Luxemburgo quer aproveitar o primeiro duelo em casa, a contar para a qualificação do campeonato do mundo, para ‘estrear’ o tão aguardado novo estádio de futebol e de râguebi que tem sofrido atrasos nos trabalhos de construção e até já devia ter sido inaugurado em outubro de 2019.Paul Philipp não quer desperdiçar a sorte ditada pelo sorteio da UEFA que colocou Portugal no caminho do Luxemburgo no Grupo A de qualificação para o Mundial2022, juntamente com República da Irlanda, Sérvia e Azerbaijão. Seleções às quais se veio juntar a do Catar enquanto convidada no Grupo A, pois os pontos obtidos nos jogos não serão contabilizados.

O presidente da FLF diz “esperar não passar ao lado desta ocasião, de inaugurar o estádio na receção a Portugal, de preferência com adeptos na bancada. Mas isso dependerá da evolução da pandemia”. Certo é que “Portugal é um adversário de sonho”, concluiu ainda Paul Philipp.

Na verdade, desde que a inauguração foi adiada no final de 2019 que nenhum político se comprometeu com uma data para a conclusão da obra, tendo a burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, avançado “o primeiro semestre de 2021” como novo período previsto para ‘estrear’ o futuro “Stade de Luxembourg” (Estádio do Luxemburgo, em português).

Depois de cerca de uma década à procura do local ideal para substituir o vetusto Josy Barthel, as obras de construção do futuro estádio arrancaram em 2017, na capital. Em 2014, o custo dos trabalhos estava orçado em 30 milhões de euros. Quatro anos depois, o orçamento tinha já duplicado. Agora, a estimativa é de quase 77 milhões euros.

Para além do atraso nas obras, o novo estádio de futebol e de râguebi, com lotação para 9.300 adeptos, deverá finalmente custar 76,92 milhões de euros, mais 18 milhões do que o previsto no arranque das obras.

