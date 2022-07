Em causa estão os incidentes e a invasão de campo, no passado dia 11 de junho, durante o jogo entre o Luxemburgo e a Turquia.

FLF proíbe adeptos de assistirem a provas durante dez anos

Redação Em causa estão os incidentes e a invasão de campo, no passado dia 11 de junho, durante o jogo entre o Luxemburgo e a Turquia.

Um grupo de adeptos que invadiu o Stade de Luxembourg, numa partida entre de futebol entre Luxemburgo e Turquia, a 11 de junho, vai ficar proibido de assistir ao vivo aos jogos organizados pela federação de futebol durante 10 anos.

Esta quarta-feira, a cidade de Luxemburgo anunciou em comunicado, que serão acionadas sanções severas contra os espectadores que entraram em campo sem autorização durante o jogo e após o apito final.

Durante o jogo da Liga das Nações, que a seleção do Grão-Ducado perdeu por (0-2) contra a Turquia, vários adeptos turcos dispersaram-se para fora da área definida nas bancadas, tendo vários espectadores invadido o campo. Pouco antes e depois do apito final, avançaram várias vezes para o relvado, sem que os agentes presentes os conseguissem controlar.

De acordo com a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), os adeptos que foram identificados ficam proibidos de entrar no Stade de Luxembourg por um ano e estão excluídos, por um período de dez anos, de assistir a todas as partidas organizadas pela federação.

O Comité Disciplinar da UEFA impôs uma multa de 5.000 euros à FLF, enquanto o organismo homólogo turco foi multado em 15.500 euros (devido arremesso de objetos por parte dos de seus adeptos) e em 5.500 euros (por uso de artigos pirotécnicos).

