FLF anula todos os jogos de futebol previstos para os próximos dias

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) anulou todos os jogos previstos para esta quarta e quinta-feira. A comunicação por parte do Ministério do Desporto, de que as novas medidas adotadas na nova lei covid já entravam em vigor a 19 de outubro e não a 1 de novembro para o setor do desporto, foi a causa desta decisão.

Num comunicado, a FLF explica que só na segunda-feira à noite é que recebeu a indicação de que os autotestes deixam de ser válidos a partir de 19 de outubro para o setor, em oposição à Horeca e empresas, onde só terminam a 1 de novembro. A Federação considera por isso que a informação do Executivo foi dada muito em cima da hora, não dando tempo aos clubes se pudessem organizar.

Com o fim dos autotestes, a federação acrescenta agora que é preciso encontrar uma solução para os jogadores e para as pessoas que enquadram a modalidade e que ainda não estão vacinadas.

CovidCheck generalizado, ajuntamentos. O que muda a partir de 19 de outubro A partir de agora, as crianças a partir de 12 anos e 2 meses devem apresentar o CovidCheck para aceder a eventos que adiram ao regime 'vacinado, recuperado ou testado'.

O CovidCheck nas empresas e no setor da Horeca só entram em vigor a 1 de novembro apesar da nova 'lei covid' ter começado a contar desde 19 de outubro, com algumas medidas atualmente já em vigor.



