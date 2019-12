Jorge Jesus procura alcançar o segundo título mundial para o clube brasileiro, 38 anos depois de ter conquistado o Mundial de Clubes no Japão.

Flamengo joga hoje acesso à final de Mundial de Clubes

(HB) - O Flamengo, campeão da Taça dos Libertadores da América treinado por Jorge Jesus, joga esta noite contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, num embate que vai decidir quem vai à final do Mundial de Clubes.

Jorge Jesus, que trocou este ano o campeão asiático Al-Hilal pelo Flamengo, procura alcançar o segundo título mundial para o clube brasileiro, 38 anos depois de ter conquistado o Mundial de Clubes no Japão.

Na altura, o adversário vencido foi a equipa inglesa do Liverpool, formação que poderá ser novamente o adversário da grande final marcada para sábado.



O jogo de hoje está marcado para as 18:30 (hora luxemburguesa), no estádio Khalifa International, em Doha, no Qatar.

Na outra semi-final, de amanhã, o campeão europeu Liverpool joga contra os mexicanos do Monterrey, equipa campeão da América do Norte.