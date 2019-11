A equipa do Flamengo, treinada pelo português Jorge Jesus, já chegou ao Rio de Janeiro, onde é hoje aguardada por milhares de pessoas, que querem juntar-se às comemorações da conquista da Taça dos Libertadores da América.

Flamengo já chegou ao Rio de Janeiro e junta-se à festa

A equipa do Flamengo, treinada pelo português Jorge Jesus, já chegou ao Rio de Janeiro, onde é hoje aguardada por milhares de pessoas, que querem juntar-se às comemorações da conquista da Taça dos Libertadores da América.

Depois de ter aterrado no aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, proveniente de Lima, no Peru, a comitiva vai mostrar a taça conquistada no sábado, mas não passará no estádio do Maracanã.



Os jogadores e a equipa técnica irão de autocarro para a igreja da Candelária, no centro do Rio, onde começará o desfile dos campeões. O percurso será em veículo aberto da igreja até o monumento Zumbi dos Palmares, pela avenida Presidente Vargas.

O voo com a equipa carioca - que venceu no sábado a Taça Libertadores frente os argentinos do River Plate, por 2-1 – atrasou-se duas horas para partir de Lima, tendo chegado ao Rio de Janeiro perto das 11:00 locais (14:00 em Lisboa).

O Flamengo, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou no sábado pela segunda vez a Taça Libertadores, 38 anos depois, ao vencer o detentor do título na final da 60.ª edição da prova.

No Estádio Monumental, em Lima, no Peru, dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, deram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano Santos Borré dar vantagem aos argentinos, aos 14.

Os cariocas, que podem conquistar hoje o sexto título de campeões brasileiros, só tinham conquistado o cetro uma vez, em 1981, então numa final com os chilenos do Cobreloa.

Lusa

