Flamengo de Jorge Jesus conquista Taça Guanabara

O Flamengo de Jorge Jesus conquistou no sábado a Taça Guanabara em futebol, ao derrotar na final o Boavista por 2-1, após reviravolta no marcador.

Depois de a meio da semana ter empatado 2-2 em casa dos equatorianos do Independiente del Valle, na primeira mão da final da Supertaça sul-americana, a equipa flamenguista cedo se viu em desvantagem, com um golo de Jean, logo aos cinco minutos.

O Flamengo empatou em cima do intervalo (44 minutos), por intermédio de Diego, antigo jogador do FC Porto, tendo o golo do triunfo surgido aos 80 minutos, através do inevitável Gabriel Barbosa 'Gabigol'.

Este foi o quarto título de Jorge Jesus no Flamengo, depois das conquistas do Campeonato Brasileiro ('Brasileirão'), da Taça Libertadores e, na semana passada, da Supertaça brasileira.