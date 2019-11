O Flamengo, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou hoje pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois, ao vencer o detentor do título River Plate por 2-1, na final da 60.ª edição da prova.

Flamengo, de Jorge Jesus, campeão sul-americano 38 anos depois

No Estádio Monumental, em Lima, no Peru, o River Plate, dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, proporcionaram a incrível reviravolta no marcador e garantiram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano Santos Borré dar vantagem aos argentinos, aos 14.



18 Pela mão de Jorge Jesus, o Flamengo voltou a vencer a Taça Libertadores, 38 anos de depois, em Lima, no Peru. O treinador natural da Amadora torna-se no primeiro técnico luso a vencer o troféu num jogo que ficará para a histótia do futebol mundial. Foto: AFP

Os cariocas, que podem conquistar no domingo o sexto título de campeões brasileiros, só tinham conquistado o cetro uma vez, em 1981, então numa final com os chilenos do Cobreloa.

Gabriel Barbosa, avançado do Flamengo, mostrou-se radiante com a vitória sobre o River Plate, aproveitando para agradecer a todos aqueles que o apoiaram nesta jornada.

"Estou muito feliz. É um dia histórico. Quero agradecer muito a Deus, gradecer à minha família, ao staff e à torcida por todo o apoio."

"Foi um ano maravilhoso, que vou guardar o resto da minha vida e que vai ficar guardado para sempre na história do clube", rematou.

No final do encontro Jorge Jesus em lágrimas disse: "Este é o título mais importante da carreira. Tenho um grande orgulho em ser português."



Jesus juntou-se, este sábado, a um restrito lote de cinco treinadores portugueses que já venceram competições continentais de clubes nas suas carreiras, depois de levar o Flamengo à vitória na final da Libertadores, por 2-1, frente ao River Plate.

Artur Jorge e José Mourinho haviam conquistado a Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões pelo FC Porto - Mourinho juntou ainda uma Taça UEFA -, André Villas Boas deu a Liga Europa aos dragões, Anselmo Fernández conquistou a Taça das Taças pelo Sporting e Manuel José foi vencedor da Liga dos Campeões de África em quatro ocasiões pelo Al-Ahly.

